Сьогодні ліквідовано ще три блокпости під Слов'янськом - МВС
11:10, 30 квітня 2014Політика
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Сьогодні близько 5.00 ліквідовано ще три незаконні блокпости поблизу Слов’янська.
МВС повідомляє про знищення ще трьох блокпостів сепаратистів / МВД
Про це повідомили УНІАН в УЗГ МВС України.
Сепаратисти, які охороняли ці блокпости, розосередилися серед громадян і зникли. Територію ліквідованих блокпостів контролюють правоохоронці.
Як повідомляв УНІАН, перед цим співробітники спецпідрозділу МВС та Антитерористичного центру розблокували блокпост у районі села Черкаське в Слов'янському районі та блокпост в районі Слов'янська. Під час проведення спецоперації постраждалих немає.
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