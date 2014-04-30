Сьогодні ліквідовано ще три блокпости під Слов'янськом - МВС

11:10, 30 квітня 2014
Політика
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Сьогодні близько 5.00 ліквідовано ще три незаконні блокпости поблизу Слов’янська.

МВС повідомляє про знищення ще трьох блокпостів сепаратистів / МВД

Про це повідомили УНІАН в УЗГ МВС України.

Сепаратисти, які охороняли ці блокпости, розосередилися серед громадян і зникли. Територію ліквідованих блокпостів контролюють правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, перед цим співробітники спецпідрозділу МВС та Антитерористичного центру розблокували блокпост у районі села Черкаське в Слов'янському районі та блокпост в районі Слов'янська. Під час проведення спецоперації постраждалих немає.

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