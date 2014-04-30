Сьогодні ліквідовано ще три блокпости під Слов'янськом - МВС

Про це повідомили УНІАН в УЗГ МВС України.

Сепаратисти, які охороняли ці блокпости, розосередилися серед громадян і зникли. Територію ліквідованих блокпостів контролюють правоохоронці.

Як повідомляв УНІАН, перед цим співробітники спецпідрозділу МВС та Антитерористичного центру розблокували блокпост у районі села Черкаське в Слов'янському районі та блокпост в районі Слов'янська. Під час проведення спецоперації постраждалих немає.