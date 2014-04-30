Силовики розблокували 2 блокпости в Донецькій області
01:05, 30 квітня 2014Політика
0 0
Співробітники спецпідрозділу міліції та антитерористичного центру розблокували блокпост в районі села Черкаське в Слов'янському районі Донецької області.
Силовики розблокували 2 блокпоста в Донецькій області
Про це повідомило керівництво Антитерористичного центру.
Окрім того, в рамках АТО розблоковано ще один блокпост в районі міста Слов'янська.
Під час проведення спецоперації ніхто не постраждав.
Читайте такожВночі під Слов'янському українські силовики деблокували блокпост і схопили одного екстреміста - Тимчук
Співробітники Нацгвардії України у взаємодії з підрозділами антитерористичного центру продовжують виконувати завдання з охорони громадського порядку, зазначається у повідомленні.
"Вживаються заходи з контролю за оперативною ситуацією в Донецькій області", - зазначили в АТЦ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter