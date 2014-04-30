Силовики розблокували 2 блокпости в Донецькій області

Про це повідомило керівництво Антитерористичного центру.

Окрім того, в рамках АТО розблоковано ще один блокпост в районі міста Слов'янська.

Під час проведення спецоперації ніхто не постраждав.

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Співробітники Нацгвардії України у взаємодії з підрозділами антитерористичного центру продовжують виконувати завдання з охорони громадського порядку, зазначається у повідомленні.

"Вживаються заходи з контролю за оперативною ситуацією в Донецькій області", - зазначили в АТЦ.