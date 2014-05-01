У Луганську сепаратисти викрали декілька автомобілів з гаража облради

08:17, 01 травня 2014
Політика
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За ніч у Луганську не сталося нових захоплень адмінбудівель.

Сепаратисти викрали декілька автомобілів / REUTERS

У Луганську ніч минула спокійно, нових захоплень адміністративних будівель не сталося.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, далі працюють у штатному режимі обласне управління МВС та державна телерадіокомпанія.

В облдержадміністрації, мерії Луганська, обласній прокуратурі перебувають озброєні особи, на будівлях майорять російські прапори.

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Двері кабінетів у головній будівлі обласної влади відчинені. З гаража обласної ради викрадені кілька автомобілів, серед них і машина голови облради Валерія Голенка.

Кілька адміністративних будівель проросійські сили захопили 29 квітня. До цього дня вони контролювали лише будівлю обласного управління Служби безпеки України, де захопили арсенал зброї.

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