За фактом захоплення Луганської ОДА розпочато розслідування - прокуратура

Про це повідомляє відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд), ч.1 ст.294 (масові заворушення) та ч.1 ст.338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Під час штурму зловмисники пошкодили майно облдержадміністрації, а проникнувши в приміщення зірвали з даху будівлі прапор України.Читайте такожУ Луганську сепаратисти взяли штурмом ОДА, правоохоронці перейшли на бік мітингувальників

Хід кримінального правопорушення перебуває на контролі керівництва Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, у Луганську маже 3 тисячі проросійськи налаштованих мітингувальнікв сьогодні захопили будівлю Луганської облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент на будівлі встановлені прапори Російської Федерації і самопроголошеної Луганської народної республіки.

Двері і вікна на першому поверсі будівлі вибито всередині і на даху будівлі знаходяться мітингувальники скандує «Референдум!», «Донбас!» «Росія!», «Міліція з народом» і вимагає до відповіді губернатора Луганської області Михайла Болотських.Читайте такожУ Луганську екстремісти захопили телецентр і прокуратуру, штурмують УМВС (онлайн трансляція)

Працівників міліції з будівлі вивели через чорний хід. Правоохоронці перейшли на бік мітингувальників і начепили георгіївські стрічки. Люди закривають двері ОДА зсередини, збираються забарикадуватися.

Раніше, о 12-й годині усіх співробітників ОГА евакуювали з будівлі.

Нагадаємо, сьогодні о 14.00 закінчився термін ультиматуму, який висунули організатори захоплення будівлі Управління СБУ. У списку вимог амністія усіх учасників протестного руху на сході України, визнання російської мови державною, а також проведення референдуму з питання самовизначення регіону.