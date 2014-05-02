Постпред США в ООН: Росія бреше про Україну та фінансує насильство на Донбасі

Росія "монументально бреше" про те, що відбувається в Україні. Про це заявила представник США в Радбезі ООН Саманта Пауер під час позапланового засідання цієї структури, котре триває в Нью-Йорку, передає ТСН.ua.

Пауер наголосила, що насильство на Донбасі відбувається при спонсорстві Росії. Тому заяви про "стурбованість" Москви є недоречними.

"Росія не повинна хвилюватися, тому що Росія створює цю ситуацію", - заявила Пауер.

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"Уряд України від самого початку добивався мирного врегулювання ситуації", - підкреслила вона.

Пауер згадала про Крим і наголосила на тому, що терпіння влади України є безпрецедентним.

"Україна демонструє неймовірну стриманість. Україна виконала всі рекомендації ООН. 63 дні Україна йшла шляхом миру. Росія з дня в день ішла шляхом війни", - заявила Пауер.

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"Українська відповідь розумна, пропорційна, котра була би здійснена будь-якою з наших країн. Уявімо, що частину Росії захопила інша країна. Чи виявила би Москва таку стриманість?", - запитала представник США.

"В аналогічній ситуації ми би зробили це раніше", - додала вона, маючи на увазі проведення АТО.

Пауер зазначила, що РФ загрожує територіальній цілісності України. На її думку, кримські події повторюються.

"Та сама криза за участі Росії", - вважає Пауер.

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Вона додала, що не існує жодних фактів загрози Києва російським громадянам. Натомість є загроза від Росії, яка намагається заявити, що на Донбасі потрібні її "миротворці". Миротворці можуть бути лише від ООН, наголосила Пауер.