Росія скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН
17:22, 02 травня 2014Політика
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Очікується, що зустріч відбудеться ввечері 2 травня за місцевим часом.
Росія скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН / un.org
Росія скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з операцією на південному сході України. Про це повідомили корр. ИТАР-ТАСС в п'ятницю в постійному представництві РФ при ООН.
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Очікується, що зустріч відбудеться ввечері 2 травня за місцевим часом (рано вранці 3 травня за київським часом).
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