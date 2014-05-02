Росія скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з операцією на південному сході України. Про це повідомили корр. ИТАР-ТАСС в п'ятницю в постійному представництві РФ при ООН.

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Очікується, що зустріч відбудеться ввечері 2 травня за місцевим часом (рано вранці 3 травня за київським часом).