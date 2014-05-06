США не визнають референдум у Донецьку та Луганську
22:00, 06 травня 2014Політика
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Сполучені Штати не визнають референдум у Донецьку та Луганську, сказала журналістам представник держдепартаменту Джен Псакі.
США вважають запланований псевдореферендум фальшивим / REUTERS
"Ми рішуче відкидаємо ці незаконні зусилля, що мають на меті подальший поділ України", - заявила Псакі, назвавши референдум "фальшивим", повідомляє РИА Новости.
"Це проводиться не в координації з українським законодавством", - додала вона.
Читайте такожЗМІ: З'явилося фото бюлетеня для донецького "референдуму"Псакі також повторила позицію Вашингтона, що США розглядають можливість нових санкцій проти Росії, якщо та захоче перешкодити президентським виборам 25 травня, які оголошені Верховною Радою України.
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