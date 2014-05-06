США не визнають референдум у Донецьку та Луганську

"Ми рішуче відкидаємо ці незаконні зусилля, що мають на меті подальший поділ України", - заявила Псакі, назвавши референдум "фальшивим", повідомляє РИА Новости.

"Це проводиться не в координації з українським законодавством", - додала вона.

Читайте такожЗМІ: З'явилося фото бюлетеня для донецького "референдуму"Псакі також повторила позицію Вашингтона, що США розглядають можливість нових санкцій проти Росії, якщо та захоче перешкодити президентським виборам 25 травня, які оголошені Верховною Радою України.