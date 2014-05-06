У Дніпропетровську створили Фонд допомоги пораненим і сім'ям загиблих

22:55, 06 травня 2014
Політика
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Штаб національної захисту Дніпропетровської області спільно з МВС, МО та АТЦ засновує Фонд допомоги пораненим і сім'ям загиблих.

Филатов

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов

"Перші гроші вже надійшли від бізнесменів Дніпропетровська. Кожній сім'ї загиблого буде виплачено 1 мільйон гривень. Кожен поранений не залишиться без допомоги.

Кожен захисник Вітчизни повинен знати, що його Країна не кине", - написав він.

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