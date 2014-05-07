МЗС Британії: Адмінбудівлі на Донбасі захоплює спецназ Росії

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Шкода, що Росія не реалізувала жодного з положень Женевських угод, підписаних 17 квітня. Ми продовжуємо вимагати від Кремля, щоб він виконав свої зобов'язання. Ми бачимо, як проросійські сили окуповують будівлі, як вони підбурюють населення у східних областях України", - сказав він.

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Крім цього керівник британського МЗС порівняв події в Криму і на Донбасі, зробивши наступний висновок:

"Виходячи з того, що відбувалося в Криму, ми розуміємо, що ці проросійські сили, які діють на сході, не просто прихильники федералізації - це просто треновані російські сили на озброєнні", - заявив він.

Також глава МЗС Великобританії зазначив, що Росія незаконно анексує території України і в те, що Москва безпринципно втручається у внутрішні справи суверенної держави.