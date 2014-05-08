НАТО: Докази відведення російських військ від східних кордонів України відсутні

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Расмуссен сказав сьогодні на прес-конференції у Варшаві після переговорів з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

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"Мені здається, що в мене добрий зір. Повинен повторити, що, незважаючи на те, що ми зафіксували російську заяву про початок виведення солдатів, але досі не бачили жодних ознак, що війська насправді виводяться", - сказав генсек НАТО, коментуючи повідомлення МЗС Росії, яке звинуватило його в "сліпоті", якщо він не бачить відведення російських військ.

"Я хотів запевнити, що, якщо знайдемо докази, що насправді (РФ) виводить своїх військових, то буду першою особою, котра привітає це із задоволенням", - сказав Расумссен.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія відвела війська від східних кордонів України. За його словами, це легко перевірити за допомогою сучасних систем стеження.