Генсек НАТО звинуватив Росію в лицемірстві при оцінці подій в Україні

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Рассмусен вважає лицемірством порівняння російськими політиками революційної зміни влади в Україні в лютому цього року з процесами, котрі зараз відбуваються у східних українських регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це він заявив у Варшаві вчора увечері перед переговорами з міністрами закордонних справ та оборони Польщі.

"Порівнювати те, що відбулося у лютому в Києві, з тим, що відбувається зараз на сході України, є чимось, що абсолютно вводить в оману, а у вустах Росії - чистим лицемірством", - сказав він.

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Рассмусен відзначив, що захоплення озброєними людьми адміністративних будівель в українських містах на сході та заручників не відповідає демократичним стандартам.

Він також заявив, що поведінка росіян не відповідає прийнятим у 21 столітті правилам, та Росія використовує "застарілу риторику холодної війни".

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"Неправомірна та необґрунтована агресія Росії в Україні є найбільшим викликом для європейської безпеки за багато поколінь. Тому зміцнюємо наші зусилля, пов'язані з обороною Альянсу, до якого теж входить Польща", - сказав він.

Рассмусен назвав дуже актуальними розмови на тему посилення безпеки НАТО в нинішніх умовах, запевнивши, що Альянс готовий рухатися в цьому напрямку.

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Як повідомляв УНІАН, масові акції протесту в Києві, які в лютому привели до втечі з країни екс-президента України Віктора Януковича, з нинішніми подіями на сході країни порівняв вчора Президент Росії Володимир Путін.

"Я розумію людей на південному сході України, які говорять: чому людям у Києві все можна, а ми ніяк не можемо захистити свої права?", - сказав Путін.