Тисячі "тітушок" та росіян 9 травня планують провокації на Майдані - активісти

Яе передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив сотник 14-ї Коломийської сотні Володимир Пак.

«До 9 травня, до завтрашніх можливих провокацій Центральна рада сотень Майдану готова. Будуть посилені патрулі, будуть узгоджені дії із Самообороною, яка в Українському домі», - запевнив він.

За словами Пака, свої дії вони координуватимуть з МВС, оскільки є дані про те, що «багато груп навколо Києва чекають саме на те, щоб організувати масові заворушення тут, на Майдані».

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На запитання, про які саме провокації йдеться, Пак відповів, що у ветеранів можуть виривати символіку СРСР. «Є інформація, що багато громадян Росії, молоді спортивні хлопці, будуть тут, на Майдані. Можливо, і якісь проросійськи налаштовані частини будуть також», - сказав він.

Як зауважив Пак, цієї ночі було затримано і допитано кількох провокаторів, які й повідомили про можливість провокацій.

«Навколо Києва, є інформація, що не одна тисяча чоловік уже готова до завтрашніх подій, до того святкування, яке планується», - сказав Пак.

Він закликав киян і ветеранів з розумінням поставитися до можливої небезпеки та до «картинки, яка готується засобами масової інформації Росії». «Щоб нам допомогти, бажано тоді не йти на це святкування. Тому що велике скупчення людей надзвичайно утруднює нашу роботу», - пояснив Пак.

Він підкреслив, що в можливих провокаціях може брати участь «велика частина «тітушок» зі східних кордонів та власне громадян Росії».

У свою чергу, голова Антикорупційного комітету Майдану Олексій Ісаєв зазначив, що 9 травня можуть створюватися провокації «для телебачення, для картинки».

Він наголосив, що необхідно вшанувати ветеранів і зробити все, аби під час заходів 9 травня їх жодним чином не було ображено. «Ми запропонували таку ініціативу, щоб об'єднати усі силові структури Майдану для того, щоб взяли під охорону периметр в усіх звичних місцях проведення збору ветеранів», - сказав Ісаєв. За його словами, ветерани збиратимуться, зокрема на Співочому полі, у Парку Слави та на Майдані Незалежності.

За словами Ісаєва, до ініціативи долучився й Автодозор, представники якого допомагатимуть ветеранам дістатися до місць зборів.

Він додав, що завтра вранці буде повідомлено про спільну систему ідентифікації представників Майдану, - для запобігання можливості маскування провокаторів.

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За словами Ісаєва, охорону порядку 9 травня мають забезпечувати від 2 до 2,5 тис. представників силових структур Майдану.

У свою чергу голова київського осередку афганців «Ніхто крім нас» Юрій Слинявчук заявив, що афганці готові захистити ветеранів. «У нас будуть пересувні патрулі, будемо взаємодіяти з міліцією, з Майданом», - повідомив він.