У Маріуполі не їздить громадський транспорт

Як повідомляє 0629 по місту не курсують маршрутні таксі, тролейбуси і трамваї.

У зв'язку з цим люди зі зміни на міських підприємствах йдуть пішки вздовж узбіччя.

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Як повідомили в МТТУ, міський транспорт вивели з вулиць в цілях безпеки. Їздять по місту тільки таксі, які викликати практично нереально.

Також закриті окремі заправки, наприклад, в районі перехрестя бульвару Шевченка з вулицею Артема, на вулиці Купріна.

Крім того до 21.30 міські вулиці не освітлювалися. Зараз освітлення є.