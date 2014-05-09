У Маріуполі не їздить громадський транспорт
23:35, 09 травня 2014Політика
0 0
Увечері 9 травня в Маріуполі перестав їздити громадський транспорт.
Міський транспорт вивели з вулиць в цілях безпеки Фото: 0629.com.ua
Як повідомляє 0629 по місту не курсують маршрутні таксі, тролейбуси і трамваї.
У зв'язку з цим люди зі зміни на міських підприємствах йдуть пішки вздовж узбіччя.
Читайте такожУ Маріуполі сепаратисти почали будувати барикади на дорогах
Як повідомили в МТТУ, міський транспорт вивели з вулиць в цілях безпеки. Їздять по місту тільки таксі, які викликати практично нереально.
Також закриті окремі заправки, наприклад, в районі перехрестя бульвару Шевченка з вулицею Артема, на вулиці Купріна.
Крім того до 21.30 міські вулиці не освітлювалися. Зараз освітлення є.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter