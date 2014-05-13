ДНР відповіла на санкції Заходу і оголосила Обаму персоною нон-грата

Самопроголошена Донецька Народна Республіка заборонила в'їзд на свою територію президенту США Бараку Обамі, канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, верховному представнику ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон і прем'єр-міністру Великобританії Девіду Кемерону.

Про це пише Капітал.

Обамі заборонили відвідувати ДНР до листопада 2014 року, Меркель - до вересня 2014 року включно.

Обидва політики покарані за підтримку антитерористичної операції, яку українська влада проводить на південному сході України.

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Санкції проти Ештон введені «за недбалість у виконанні своїх обов'язків, що дозволила неонацистам відчути себе безкарними, що призвело до злочинів проти людяності в Одесі».

Кемерон включений в список умовно, без застосування санкцій на практиці, йому запропоновано «обдумати своє ставлення до київської хунті».

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз запровадив санкції у вигляді заборони на в'їзд та замороження активів трьох росіян та десяти українців за сепаратиські заворушення на сході України та дії щодо законодавчого затвердження анексії Криму.