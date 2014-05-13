Євросоюз оприлюднив новий санкційний список
Європейський Союз запровадив санкції у вигляді заборони на в'їзд та замороження активів трьох росіян та десяти українців за сепаратиські заворушення на сході України та дії щодо законодавчого затвердження анексії Криму.
Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, рішення ухвалила Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ 28-ми країн-членів, а інформацію вмістив офіційний Журнал ЄС, після чого рішення вступило в силу з 12 травня.
Таким чином з прізвищами тринадцяти осіб загальна кількість можновладців, проти яких діють санкції ЄС, сягнула 61 особи.
Список осіб, проти яких вводяться санкції з 12 травня:
1. Вячеслав Володін, перший заступник глави Адміністрації Президента Росії;
2. Генерал-полковник Володмир Шаманов, командувач Повітряно-десантних військ Росії;
3. Володмир Плігін, глава конституційного комітету Держдуми Росії;
4. Петро Ярош, виконувач обов'язки глави Федеральної міграційної служби в Криму;
5. Олег Козюра, виконувач обов'язки глави Федеральної міграційної служби в Севастополі;
6. Вячеслав Пономарьов, самопроголошений мер Слов'янська;
7. Ігор Безлер, один з лідерів озброєних формувань в Горлівці;
8. Ігор Какідзянов, один з лідерів озброєних формувань самопроголошеної "Донецької народної республіки";
9. Олег Царьов, депутат Верховної Ради України, закликав до створення "Федеративної республіки Новоросії";
10. Роман Лягін, глава ЦВК "Донецької народної республіки";
11. Олександр Малихін, голова ЦВК "Луганської народної республіки";
12. Наталя Полонська, прокурор Криму;
13. Ігор Шевченко, виконувач обов'язки прокурора Севастополя.
Також в списку щодо санкцій дві кримські компанії, які були конфісковані в України -- "Чорноморнафтогаз" та компанія "Феодосія".
Рішення за номером 477/014 підписане Верховним представником ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.