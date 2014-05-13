Євросоюз оприлюднив новий санкційний список

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, рішення ухвалила Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ 28-ми країн-членів, а інформацію вмістив офіційний Журнал ЄС, після чого рішення вступило в силу з 12 травня.

Таким чином з прізвищами тринадцяти осіб загальна кількість можновладців, проти яких діють санкції ЄС, сягнула 61 особи.

Список осіб, проти яких вводяться санкції з 12 травня:

1. Вячеслав Володін, перший заступник глави Адміністрації Президента Росії;

2. Генерал-полковник Володмир Шаманов, командувач Повітряно-десантних військ Росії;

3. Володмир Плігін, глава конституційного комітету Держдуми Росії;

4. Петро Ярош, виконувач обов'язки глави Федеральної міграційної служби в Криму;

5. Олег Козюра, виконувач обов'язки глави Федеральної міграційної служби в Севастополі;

6. Вячеслав Пономарьов, самопроголошений мер Слов'янська;

7. Ігор Безлер, один з лідерів озброєних формувань в Горлівці;

8. Ігор Какідзянов, один з лідерів озброєних формувань самопроголошеної "Донецької народної республіки";

9. Олег Царьов, депутат Верховної Ради України, закликав до створення "Федеративної республіки Новоросії";

10. Роман Лягін, глава ЦВК "Донецької народної республіки";

11. Олександр Малихін, голова ЦВК "Луганської народної республіки";

12. Наталя Полонська, прокурор Криму;

13. Ігор Шевченко, виконувач обов'язки прокурора Севастополя.

Також в списку щодо санкцій дві кримські компанії, які були конфісковані в України -- "Чорноморнафтогаз" та компанія "Феодосія".

Рішення за номером 477/014 підписане Верховним представником ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.