Євросоюз оприлюднив новий санкційний список

00:01, 13 травня 2014
Політика
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Європейський Союз запровадив санкції у вигляді заборони на в'їзд та замороження активів трьох росіян та десяти українців за сепаратиські заворушення на сході України та дії щодо законодавчого затвердження анексії Криму.

єс Фото УНІАН

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, рішення ухвалила Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ 28-ми країн-членів, а інформацію вмістив офіційний Журнал ЄС, після чого рішення вступило в силу з 12 травня.

Таким чином з прізвищами тринадцяти осіб загальна кількість можновладців, проти яких діють санкції ЄС, сягнула 61 особи.

Список осіб, проти яких вводяться санкції з 12 травня:

1. Вячеслав Володін, перший заступник глави Адміністрації Президента Росії;

2. Генерал-полковник Володмир Шаманов, командувач Повітряно-десантних військ Росії;

3. Володмир Плігін, глава конституційного комітету Держдуми Росії;

4. Петро Ярош, виконувач обов'язки глави Федеральної міграційної служби в Криму;

5. Олег Козюра, виконувач обов'язки глави Федеральної міграційної служби в Севастополі;

6. Вячеслав Пономарьов, самопроголошений мер Слов'янська;

7. Ігор Безлер, один з лідерів озброєних формувань в Горлівці;

8. Ігор Какідзянов, один з лідерів озброєних формувань самопроголошеної "Донецької народної республіки";

9. Олег Царьов, депутат Верховної Ради України, закликав до створення "Федеративної республіки Новоросії";

10. Роман Лягін, глава ЦВК "Донецької народної республіки";

11. Олександр Малихін, голова ЦВК "Луганської народної республіки";

12. Наталя Полонська, прокурор Криму;

13. Ігор Шевченко, виконувач обов'язки прокурора Севастополя.

Також в списку щодо санкцій дві кримські компанії, які були конфісковані в України -- "Чорноморнафтогаз" та компанія "Феодосія".

Рішення за номером 477/014 підписане Верховним представником ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

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