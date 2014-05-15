ВР не голосуватиме ввечері, бо немає необхідних голосів для результативних рішень

Як передає кореспондент УНІАН, на вечірньому засідання було проведено кілька голосувань, які не дали позитивного результату.

Після того ряд депутатів наголосили, що для того, аби «не провалювати» необхідні законопроекти, сьогодні краще розглядати законопроекти в першому читанні без прийняття рішень.

Народний депутат Віктор Пинзеник (фракція партії “УДАР”), звертаючись до голови Верховної Ради Олександра Турчинова, запропонував на вечірньому засіданні провести повторну письмову реєстрацію, “і опублікувати список депутатів, які покинули своє робоче місце”.

Він і запропонував лише обговорювати законопроекти, які підготовлені і включені до порядку денного, а “наступного разу проведемо голосування і приймемо рішення по цих законах”.

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Після цього Турчинов дав доручення секретаріату ВР, щоб “сьогоднішній облік народних депутатів вести не по ранковому запису, а по вечірньому”.

На даний час в сесійній залі відсутні у повному складі фракція КПУ та майже у повному складі фракція Партії регіонів.

Також у сесійній залі немає частини народних депутатів від коаліції, а при голосуванні в основному на вечірньому засіданні не голосувала група “Суверенна європейська Україна”.