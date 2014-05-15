Регіони підтримали децентралізацію і пропонують внести зміни до Конституції до 25 травня - КМУ

В цьому контексті віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман презентував напрацьовані зміни до Конституції України, а також основні положення законопроектів, спрямованих на реформування місцевого самоврядування та децентралізації влади.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, презентація відбулася у форматі селекторної наради з представниками органів місцевого самоврядування, органів влади на місцях, асоціацій органів місцевого самоврядування.

«Позиція Уряду – ця реформа має бути всебічно обговорена, мають бути враховані думки всіх територій, всіх громад для того, щоб ця система була якомога ефективнішою», - сказав Володимир Гройсман.

Він пояснив, що суть децентралізації влади - максимально передати повноваження на місця і фінансові інструменти для реалізації цих повноважень,чітко розмежувати повноваження як між органами місцевого самоврядування так і між органами виконавчої влади за принципом субсидіарності, визначити механізми відповідальності органів місцевого самоврядування перед виборцями і перед державою.

За його словами, схвалена в квітні Урядом Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади містить базові принципи, які Уряд прийняв як політичне рішення.

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Зокрема, пропонується на рівні регіонів створити виконавчі комітети обласних рад, на рівні районів – виконавчі комітети районних рад, на рівні громад – залишити виконавчі комітети рад і ради громади.

Базовий рівень всіх компетенцій пропонується передати на рівень громад, а саме:

- місцевий економічний розвиток;

- розвиток і утримання місцевої інфраструктури;

- планування розвитку територій громад;

- питання забудови територій;

- благоустрій;

- соціальна допомога;

- швидка медична допомога;

- первинна медицина;

- дошкільна; середня та позашкільна освіта;

- муніципальна міліція, яку планують створити;

- пасажирські перевезення;

- весь спектр житлово-комунальних послуг;

- культура, фізична культура і спорт.

На рівень району планують передати повноваження з утримання об’єктів спільної власності територіальних громад району; транспортна інфраструктура районного значення, забезпечення надання вторинної медичної допомоги, виховання та навчання дітей у школах-інтернатах загального профілю.

На регіональний рівень - транспортна інфраструктура регіонального значення; спеціалізована охорона здоров’я; спеціалізована середня освіта; розвиток культури, спорту, туризму, утримання об’єктів спільної власності. Важлива функція, яку передадуть регіонам - повноцінне планування регіонального розвитку, з тим, щоб кожна громада мала можливість для реалізації.

В контексті реформи мова йде і про ліквідацію державних адміністрацій у тому вигляді, в якому вони є.

«Ми вважаємо, що владу від території до регіону потрібно обирати, а не призначати з Києва, а що стосується альтернативи державним адміністраціям, то це питання зараз дискутується. Однак, ті органи, які замінять місцеві державні адміністрації будуть здійснювати контрольні і наглядові функції. Мова йде про контроль за дотриманням законів України на територіях. Вони будуть координувати діяльність територіальних органів виконавчої влади – інспекцій, інших органів виконавчої влади; нагляд за законністю діяльності органів місцевого самоврядування, координація всіх органів влади в умовах надзвичайного стану», - пояснив Володимир Гройсман.

Важливо, що децентралізують не тільки повноваження, але й фінансові ресурси. Загальні принципи – збільшення частки другого кошику бюджету до 30%.

«Ми пропонуємо прописати в Конституції, що органи місцевого самоврядування є повноправними партнерами держави, в тому числі в економічному житті. Приймає орган державної влади рішення ввести якість додаткові повноваження, одразу за таким рішенням має бути чіткий розрахунок фінансів і повна компенсація таких витрат, щоб не піддавати громади зайвим витратам, до яких може спонукати держава», - наголосив Гройсман.

Уряд веде також роботу над децентралізацією адміністративних послуг. За словами Віце-прем’єра, більше 60 функцій з надання адмінпослуг пропонується передати на місцевий рівень, до прикладу, реєстрація майна, бізнесу, дозвільні функції, функції держархбудконтролю тощо з серйозним контролем з боку держави з точки зору якості надання цих послуг.

Представники регіонів в цілому підтримали урядові пропозиції та внесли свої, які здебільшого стосувалися податків та зборів і які тепер будуть опрацьовуватися фахівцями.

Представники Донецької області наголосили на необхідності внесення змін до Конституції щодо децентралізації до 25 травня поточного року, тобто до президентських виборів.

Для прискорення процедури внесення Верховною Радою України змін до Конституції, Гройсман запропонував оформити відповідне спільне звернення Уряду, областей, міст, асоціацій до Конституційної комісії, йдеться в повідомленні.