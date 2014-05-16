У центрі Донецька сепаратисти встановили блокпости
14:10, 16 травня 2014Політика
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Дороги між вулицями Щорса і Рози Люксембург перекрито, на проспекті Миру з'явилося нове огородження, яке виставили сепаратисти з самопроголошеної Донецької народної республіки.
Територія огороджена від управління МНС у Донецькій області до станції переливання крові повідомляє "Муніципальна газета".
У повідомленні сказано, що також огороджено ділянку біля місцевого відділення СБУ. Блокпост являє собою бетонні блоки, збудовані стіною, що охороняється двома чоловіками з автоматами, з боку вулиці Щорса і Рози Люксембург, відповідно.
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Рух на даній ділянці дороги відбувається в об'їзд, машини на даному блокпосту поки не оглядають.
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