У центрі Донецька сепаратисти встановили блокпости

14:10, 16 травня 2014
Політика
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Дороги між вулицями Щорса і Рози Люксембург перекрито, на проспекті Миру з'явилося нове огородження, яке виставили сепаратисти з самопроголошеної Донецької народної республіки.

Територія огороджена від управління МНС у Донецькій області до станції переливання крові повідомляє "Муніципальна газета".

У повідомленні сказано, що також огороджено ділянку біля місцевого відділення СБУ. Блокпост являє собою бетонні блоки, збудовані стіною, що охороняється двома чоловіками з автоматами, з боку вулиці Щорса і Рози Люксембург, відповідно.

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Рух на даній ділянці дороги відбувається в об'їзд, машини на даному блокпосту поки не оглядають.

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