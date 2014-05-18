Дивіться пряму трансляцію мітингу-реквієму кримських татар у Сімферополі

11:35, 18 травня 2014
Політика
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Дивіться пряму трансляцію мітингу-реквієму кримських татар у Сімферополі.

Фото: УНИАН

У Сімферополі кримські татари планують провести мітинг-реквієм, який присвячений 70 річниці депортації корінного народу півострову сталінським режимом. 

До місця проведення мітингу незаконна влада Криму стягнула силовиків, автозаки. Центр міста перекрито. 

Автозак та аавтобус з спецпризначинцями.

По місту їздять машини з прапорами кримськотатарського народу. На під'їзді до Ак-мечеті утворився затор. 

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