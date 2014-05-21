У Чернівецькій області перекинулася вантажівка із військовими Нацгвардії, є постраждалі

Як повідомили кореспондентові УНІАН у військовій прокуратурі Чернівецької області, яка розслідує обставини ДТП, внаслідок аварії військові, які перебували в автівці, отримали ушкодження різної тяжкості, один з них перебуває у тяжкому стані в реанімації.

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Серед причин аварії розглядаються версії порушення правил дорожнього руху або ж технічна несправність автомобіля. Версію теракту у військовій прокуратурі відкидають.

Детальніша інформація буде відома після завершення розслідування.