Важкопоранених "альфівців" лікуватимуть в Ізраїлі

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

Офіцери спецслужби, що були тяжко поранені у бою із терористами, потрапивши під перехресний вогонь, вже витримали в Україні кілька складних операцій, але потребують подальшого вузькопрофільного лікування.

Лікарі ізраїльської клініки, яка з готовністю прийняла бійців «Альфи», уже надавали допомогу тяжкопораненим майданівцям, які днями повернулися в Україну.

Читайте такожВ Ізраїлі продовжують лікування 5 українців, постраждалих під час масових акцій в Києві«Лікування поранених у бою з терористами співробітників перебуває на особистому контролі керівництва Служби безпеки», - наголосив голова СБУ Валентин Наливайченко.

Він висловив подяку Державі Ізраїль за щиру і людяну участь у долі українських громадян, а також Посольству України в Ізраїлі, Громадянській платформі «Волонтерська сотня», благодійним та ветеранським організаціям, що сприяли в організації лікування українських офіцерів.