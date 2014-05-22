На Донеччині та Луганщині бойовики заблокували майже 50% окружкомів - ЦВК

Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби ЦВК Костянтин Хівренко.

За його словами, станом на 11.00 сьогоднішнього дня у Донецькій та Луганській областях заблоковано роботу 16 з 34 ОВК.

Він нагадав, що свого часу ЦВК утворила в Донецькій області 22 ОВК, а у Луганській - 12.

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Хівренко також зазначив, що станом на 20.00 вчорашнього дня у Донецькій області було заблоковано частково або повністю роботу 7 ОВК, а у Луганській - 6 ОВК.

"Станом на 11 годину 22 травня до цих ОВК в двох областях додались: у Донецькій області ОВК номер 43. Таким чином, у Донецькій області частково або повністю заблокованих стало 8 ОВК. У Луганській області до заблокованих ОВК додалось ще дві - 107 (Алчевськ) та 112 (Свердловськ). Таким чином, у Луганській області заблокованих повністю або частково стало 8 ОВК. Сумарно по двом областям заблокованих ОВК стало 16. Це станом на 11.00 22 травня", - наголосив він.

Хівренко розповів, що сьогодні зранку в Донецьку представниками так званої «Донецької народної республіки» було захоплено голову ОВК № 43.

"Ними було вилучено всю комп'ютерну та оргтехніку цієї комісії. Також вилучено всі виборчі документи цієї комісії і печаткуОВК. Відтак робота цієї ОВК повністю заблокована", - зазначив Хівренко.

Він також повідомив подробиці захоплень сепаратистами двох ОВК на Луганщині.

"Сьогодні зранку озброєні люди, які представились представниками так званої «Луганської народної республіки», не дозволи членам ОВК № 107, коли вони зранку прийшли на роботу, відкрити приміщення ОВК. При цьому люди не постраждали. Техніку збережено. Голова на даний час знаходиться в алчевській прокуратурі і дає свідчення.

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Щодо комісії ОВК № 112 міста Свердловська, відбулось наступне: коли члени цієї ОВК з'явились на робочому місці, то виявили, що приміщення ОВК закрито, замінено повністю всі замки на вхідних дверях, і їх зустріли озброєні люди, які представились представниками так званої ЛНР. Вони не дали членам комісії потрапити до приміщення, і фактично робота цієї комісії заблокована. Приміщення захоплено", - сказав Хівренко.