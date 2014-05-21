Терористи блокують виборчі дільниці у Маріуполі, викрадають печатки та документи

Сьогодні в Маріуполі бойовики так званої "ДНР" організувалися в мобільні групи та заблокували роботу ряду дільничних виборчих комісій, які знаходяться в різних частинах міста.

Про це повідомляє "Новости Донбасса" з посиланням на спостерігачів спільної моніторингової кампанії ДОО «Комітет виборців України» та Громадянської мережі ОПОРА в Донецьку.

За словами очевидців, невідомі приходять на дільниці, пред'являють виписку з протоколу "ДНР" про "незаконність виборів Президента України", виганяють членів комісій з приміщень і опечатують їх. Більшість ділянок знаходяться в школах та училищах.

«В даний момент представники "ДНР" встигли заблокувати понад 20 дільничних комісій у нашому округу. Члени кількох комісій вже здали нам печатки ДВК та відмовилися від роботи. Люди дуже налякані. Ми обдзвонили інші комісії та попросили членів на час залишити приміщення», - говорить один з членів ОВК № 59.

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Про подібній ситуації також повідомили члени окружної комісії № 58.

«На дільниці приходять невідомі, кажуть, що вони представляють "ДНР" та вимагають залишити приміщення. У нашому окрузі вже опечатано 10 дільничних комісій. У частині ДВК бойовики викрали печатки комісій та документацію», - повідомляє один з членів ОВК № 58.

На питання, чи вдасться провести вибори в окрузі, члени комісії відповідають, що все буде залежати від дій правоохоронних органів. «Поки що ми не відчуваємо їх захисту. Міліціонери охороняють нас без зброї і нічого не можуть вдіяти з бойовиками "ДНР"», - резюмує один з членів ОВК № 58.