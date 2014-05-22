Найбільші втрати під час АТО: в боях під Волновахою загинули 16 військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це в. о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов повідомив під час зустрічі з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Він зазначив, що військовослужбовці все більше звужують кільце навколо тих місць, де перебувають терористи.

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“Вони спробували сьогодні розірвати це оточення й атакували блокпост, який знаходяться за 48 км від Донецька”, - сказав Турчинов.

За його словами, під час боїв “під мінометним вогнем, під вогнем з гранатометів, з важкої автоматної зброї загинули військовослужбовці за Україну”.

“13 чоловік віддали життя за Україну”, - додав Турчинов.

Всі присутні хвилиною мовчання вшанували військовослужбовців, які загинули.

У прес-службі Донецької облдержадміністрації повідомляють про 16 загиблих і 32 солдати знаходяться у медзакладах, передають Новости Донбасса.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 22 травня у Волноваському районі Донецької області група озброєних людей здійснила напад на блок-пост українських військовослужбовців.

За даними Міноборони, «терористи підступно, із засідки, відкрили масований вогонь зі стрілецького озброєння, ручних протитанкових гранатометів та мінометів по блокпосту, на якому несли службу військовослужбовці однієї з військових частин ЗС України. Під час обстрілу один із зарядів влучив у бойову машину, яка перебувала на блокпосту, що спричинило вибух боєкомплекту».

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Також раніше в ході антитерористичної операції загинули 7 українських військових.

У бою під Краматорськом терористи вбили 6 військовослужбовців Збройних сил України і ще один військовий загинув під час транспортування до медзакладу на вертольоті.