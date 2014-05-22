Міноборони: терористи обстріляли блокпост, знищена бойова машина, є загиблі військові

Як повідомляє прес-служба Міноборони, поблизу міста Волноваха на Донеччині терористи підступно, із засідки, відкрили масований вогонь зі стрілецького озброєння, ручних протитанкових гранатометів та мінометів по блокпосту, на якому несли службу військовослужбовці однієї з військових частин ЗС України.

Під час обстрілу один із зарядів влучив у бойову машину, яка перебувала на блокпосту, що спричинило вибух боєкомплекту. Є загиблі та поранені.

Ще один український військовослужбовець загинув та двоє отримали поранення внаслідок обстрілу терористами колони військової техніки, яка здійснювала передислокацію і активних дій не вела, поблизу міста Рубіжне, Луганської області.

У цьому випадку терористи вдалися до звичної для них тактики: один із мостів на шляху військових було заблоковано цивільними провокаторами, з-за спин яких терористи відкрили вогонь по українським військовослужбовцям.

У свою чергу керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук повідомляє, що у результаті бойових зіткнень з терористами під Волновахою загинули 8 українських силовиків, 18 - поранені.

Тимчук відзначив, що «даний населений пункт знаходиться достатньо далеко від головного «вогнища тероризму» - Слов'янська і Краматорська. Враховуючи також той факт, що у даний час в зоні АТО зосереджені достатні сили і засоби, задіяні в операції, знову гостро постає питання ефективності і компетентності керівництва АТО».