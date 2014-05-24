Російський снайпер розповів, скільки йому пропонували за "голови" офіцерів-українців

Снайпер з Росії, якого представники СБУ раніше затримали у Харкові, розповів, що за кожного вбитого українського військового йому обіцяли від 100 до 1000 доларів, повідомляє ТСН.ua.

Під час допиту диверсант зізнався, що приїхав до України за завданням російських спецслужб і до цього брав участь у військових діях в Чечні.

39-річний росіянин мав брутально відстрілювати українських військових за винагороду. За вбитого солдата йому обіцяли 100 доларів, а за офіцера – 1000. Ще 2 тисячі євро терорист мав отримати після повернення до Росії, повідомляє прес-служба СБУ.

Перед виїздом на територію України зловмисник пройшов детальний інструктаж у Ростові-на-Доні. Наразі силовики тримають снайпера під вартою. Як вже раніше повідомлялося, на Донбасі затримали впливових сепаратистів і одного терориста.

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