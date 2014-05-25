У Донецькій і Луганській областях через труднощі з екзит-пол виборців опитають по телефону

Через ситуацію на сході у Донецькій та Луганській областях проводитиметься телефонне опитування виборців - по мобільних і стаціонарних телефонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції, присвяченій “Національному екзіт-полу - 2014” повідомила асистент генерального директора КМІС Тетяна Пясковська.

Читайте такожОбраний на виборах глава держави буде президентом усієї України, а не її частини - ЦВКВона пояснила, що у зв'язку із проблематичністю проведення Exit-poll у Донецькій і Луганській областях було ухвалено рішення провести паралельно телефонне опитування. Планується опитати 2 тис. респондентів - по 1 тис. у Донецькій та Луганській області.

За словами Пясковської, опитування проводитиметься методом випадкового вибору номерів.