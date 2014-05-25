У Донецькій і Луганській областях через труднощі з екзит-пол виборців опитають по телефону

15:45, 25 травня 2014
Політика
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Опитування буде проводитися методом випадкової вибірки номерів.

В Донецкой и Луганской областях проведут опрос по телефону / mgorod.kz

Через  ситуацію на сході у Донецькій та Луганській областях проводитиметься телефонне опитування виборців - по мобільних і стаціонарних телефонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції, присвяченій “Національному екзіт-полу - 2014” повідомила асистент генерального директора КМІС Тетяна Пясковська.

Читайте такожОбраний на виборах глава держави буде президентом усієї України, а не її частини - ЦВКВона пояснила, що у зв'язку із проблематичністю проведення Exit-poll у Донецькій і Луганській областях було ухвалено рішення провести паралельно телефонне опитування. Планується опитати 2 тис. респондентів - по 1 тис. у Донецькій та Луганській області.

За словами Пясковської, опитування проводитиметься методом випадкового вибору номерів.

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