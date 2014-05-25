Тарута вважає, що вибори в Донецькій області відбулися

За даними на 14.00 позачергові вибори Президента України відбуваються в 9 з 22 виборчих округів. Сам губернатор Донецької області Сергій Тарута проголосував за місцем проживання - в Маріуполі, передає 62.ua.

Коментуючи хід голосування, глава регіону зазначив, що влада зробила все можливе для організації виборів у регіоні, проте виборчий процес на низці ділянок був зірваний бойовиками так званої ДНР.

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"Вибори в області відбулися. Однак, доводиться констатувати той факт, що, на жаль, частина виборців не змогла скористатися своїм правом на волевиявлення. Ми не можемо ризикувати життям і здоров'ям наших громадян в умовах, коли вибори зриваються озброєними до зубів бойовиками. Перешкоджати людям обирати владу на своїй землі - це означає відібрати у них право голосу. Ті, хто це роблять - окупанти і варвари. Ці дії викликають обурення у більшості жителів Донбасу", - зазначив Сергій Тарута.