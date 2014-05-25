У Росії на українських виборах перемагає Ярош

Відповідний сюжет викладено на відеохостингу youtube.

Ведуча каналу стверджує, що на сайті українського ЦВК "з'явилася "дивна картинка", де Ярош помітно випереджає Порошенка. Щоправда, російські журналісти таки прохопилися, що це суперечить усім результатам екзит-полів.

Читайте такожВинні німфи: Кисельов пояснив, чому "Россия 1" показує Кавказ під виглядом УкраїниТе, що відео дійсно є записом передачі Першого каналу, підтвердив російський опозиціонер Олексій Навальний у своєму Твіттері.

Як повідомляв УНІАН, дані Національного телевізійного екзит-полу, який провела компанія «TNS в Україні» на замовлення чотирьох телеканалів: ”1+1”, ICTV, ТРК ”Україна” та ”Інтер”, свідчать про те, що за кандидата в президенти України Петра Порошенка проголосували 57,3% виборців, за Юлію Тимошенко – 12,4%, за Олега Ляшка – 8,7%, за Анатолія Гриценка – 6,0%, за Сергія Тігіпка – 4,4% виборців.