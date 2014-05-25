Телевізійний екзит -пол: Порошенко перемагає вже в першому турі, у Тимошенко лише 12,4 %
За даними Всеукраїнського телевізійного екзит-полу Петро Порошенко отримав 57,3% голосів. Це означає, що скорш за все, другого туру президентських виборів не буде.
На другому місці розташувалась Юлія Тимошенко з результатом у 12,4% голосів.
Сенсацією став Олег Ляшко, який посів третє місце з результатом у 8,7% голосів.
Анатолій Гриценко зайняв 4-те місце з результатом у 6%. У топ-5 ввійшов також Сергій Тігіпко. За нього проголосувало 4,4% українців.
Михайло Добкін отримав лише 2,3% голосів виборців, а Вадим Рабінович - 2%.
В Ольги Богомолець лише 1,8%, Олега Тягнибока 1,5%.
Петро Симоненко з результатом у 1,3% ледве обігнав Дмитра Яроша, за якого проголосували 1,1% українців.
Решта кандидатів не подолали бар'єр у 1%.
Всеукраїнський телевізійний екзит-пол провела компанія «TNS в Україні» на замовлення чотирьох телеканалів - «1 +1» ICTV, ТРК «Україна» та «Інтера».
Всього було опитано 20 тис. респондентів на 610 виборчих дільницях.
У вибірку не потрапив Крим, а також деякі міста на Сході України, зокрема, Краматорськ, Слов'янськ і Нікополь.
Вперше за всю історію незалежної України голосування на виборах президента країни проходило не на всій території країни.
Виборчий процес виявився заблокований на окупованій території в Криму та у зоні Антитерористичної операції на Донбасі.
Дивіться онлайн-трансляцію, як проходило голосування на виборах президента України.