Терористи обстріляли військову частину в Донецьку
19:12, 28 травня 2014Політика
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Сьогодні в Донецьку терористи з мінометів, автоматів та снайперської гвинтівки обстріляли територію зенітної ракетної військової частини Збройних сил України.
Постраждалих в результаті обстрілу немає / REUTERS
Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.
В повідомленні зазначається, що “прицільний вогонь зловмисники вели із зелених насаджень зі сторони аеропорту по адміністративній території частини, де на той час перебували військовослужбовці”.
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“Одна з мін терористів розірвалася біля санітарної частини, ще одна - на стройовому плацу. Постраждалих серед українських військовослужбовців немає”, - повідомили у Міноборони.
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