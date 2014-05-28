Терористи обстріляли військову частину в Донецьку

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

В повідомленні зазначається, що “прицільний вогонь зловмисники вели із зелених насаджень зі сторони аеропорту по адміністративній території частини, де на той час перебували військовослужбовці”.

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“Одна з мін терористів розірвалася біля санітарної частини, ще одна - на стройовому плацу. Постраждалих серед українських військовослужбовців немає”, - повідомили у Міноборони.