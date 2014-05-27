У Донецьку українські військові знищили два КамАЗи з бойовиками - очевидці
11:20, 27 травня 2014Політика
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Під час АТО військові знищили КамАЗи з терористами.
Військові знищили КамАЗи з терористами / Олексій Цупак
Силовики в понеділок у ході проведення Антитерористичної операції знищили два КамАЗи з бойовиками. Про це "ОстроВу" повідомив читач.
"КамАЗів було два. Один підірваний стоїть на вулиці Злітній. Другий лежить на Київському проспекті біля дитячої лікарні", - написав він.
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Крім того, очевидці повідомляють, що на перехресті Київський проспект - проспект Партизанський з'явився блокпост, а на перехресті Київський проспект - вулиця Буслаєва дорогу перекрили шинами.
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