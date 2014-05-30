Le Monde: Донецьк охопила повна анархія

У статті під назвою «Донецьк охопила повна анархія» у французькій газеті Le Monde повідомляється про те, що в Донецьку розграбовані магазини, банки та ресторани зачинено, в місті небезпечно.

У той час як Донецьк, одне з найбільших міст східної України, все більше охоплює анархія, в четвер, 29 травня, представники військового крила сепаратистів наказали очистити будівлю ОДА, в якій розташовувалися прихильники Донецької Народної Республіки. Цю будівлю було захоплено 6 квітня проросійськими угрупованнями, які зробили з неї свій «парламент».

Його голова Денис Пушилін заявив у четвер увечері, що це не був «державний переворот».

«Всі ті, хто займали офіційні посади, залишаться на своїх місцях. Але ми повинні позбавитися від тих, хто здійснював злочини проти Республіки».

Однак це військове втручання несе в собі чіткий сигнал: Народну Республіку хочуть приструнити. Проводив зачистку батальйон «Восток» - зародок армії, підготовкою якого займається Росія, і яка керує сепаратистами на чолі з Ігорем Стрєлковим.

Цей російський воєначальник, член ГРУ (армійських спецслужб), який служив у Чечні під час війни 1999-2009 рр., винен у злочинах проти чеченських мирних жителів, згідно з даними неурядової організації «Меморіал». Як повідомляють джерела з Донецька, він розправився з трьома своїми новобранцями у вівторок 27 травня за вимагання та неналежне ставлення до жителів Донецька.

В інших частинах міста випадки пограбувань магазинів і супермаркетів невідомими озброєними особами стають все частішими, міліція не втручається. «Кілька днів тому озброєні люди в масках зайшли в два зали, де були виставлені автомобілі. Вони зажадали віддати їм десяток машин «для революції». Хто ці люди, нам невідомо», - розповів один з друзів власників салону.

У понеділок спортивний комплекс, що належить відомій хокейній команді «Донбас», був атакований невідомими: «Озброєні люди зв'язали охоронців і забрали комп'ютери з плоскими екранами, сейф та один автомобіль, а потім підпалили будівлю», - сказали представники клубу. Хоча більшість магазинів і ресторанів все ще працюють в звичайному режимі, деякі все ж вирішили призупинити свою діяльність, у тому числі мережа McDonald's.

«Кілька інкасаторських машин, що перевозили гроші, були захоплені проросійськими бойовиками. Багато банків перестали відправляти в Донецьк гроші, тому що це дуже ризиковано. З цієї причини стає все важче знайти місця, де можна отримати гроші», - розповів пенсіонер, який стоїть біля зачинених дверей Дельтабанку. На вході в цей банк і два інші банки неподалік висить оголошення: «банк зачинено для клієнтів у зв'язку з нестабільною ситуацією в регіоні».

Місцевої міліції, яка перейшла на бік проросійських сепаратистів, що контролюють це місто, де проживає 1 млн. людей, протягом декількох тижнів майже не видно на вулицях. Проросійська донецька влада, схоже, не в змозі контролювати збройні угруповання, які час від часу змагаються між собою. А офіційна інформація явно ледве доходить до місцевих жителів.

У вівторок один з лідерів Донецької Народної Республіки Денис Пушилін, наприклад, оголосив про те, що в області, відокремленій від України, буде прийнято російське законодавство. Але «на роботі ми запитували наших начальників, які закони ми повинні застосовувати: закони України чи Російської Федерації. Ніхто не міг відповісти», - розповіла 58-річна адвокат.

Збитий український вертоліт

На початку тижня Донецьк став ареною бойових дій, під час яких біля міжнародного аеропорту загинуло понад сорок осіб, переважно сепаратистів. Напруженість у регіоні залишається високою, в тому числі у Слов'янську. У четвер там сталася перестрілка. Поруч з містом, захопленим сепаратистами, був збитий вертоліт української армії. Загинуло 14 солдатів, в тому числі генерал Володимир Кульчицький. Один солдат вижив, але важко поранений, повідомила київська влада.

«Вертоліт перевозив військовослужбовців для ротації. Він був збитий з допомогою російського переносного зенітно-ракетного комплексу», - повідомив в. о. президента Олександр Турчинов, який повинен передати владу переможцю президентських виборів, мільярдерові Петру Порошенку, в неділю, 7 червня.

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у вівторок втратила зв'язок з групою своїх спостерігачів, до якої входили громадяни Данії, Естонії, Туреччини та Швейцарії. У четвер самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов визнав, що вони були затримані, і натякнув, що їх незабаром можуть відпустити.

«Прем'єр-міністр» самопроголошеної Донецької Народної Республіки Олександр Бородай заявив у четвер, що у нього не було ніякої інформації про зниклих спостерігачів. «Ми не знаємо, де вони перебувають, ми шукаємо їх. Цілком можливо, що це провокація з метою звинуватити нас у викраденні», - сказав він.