До Севастополя прибули 148 дітей зі Слов`янська у супроводі 25 дорослих
До Севастополя в ніч з 30 на 31 травня прибули 148 дітей зі Слов`янська у супроводі 25 дорослих.
Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням Головного управління МНС Росії по місту Севастополю, всіх розмістили в дитячому оздоровчому таборі «Радість».
«В даний момент діти перебувають у безпеці, в таборі для них організовано харчування та розміщення», - зазначили в управлінні.
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За словами начальника відділу організації пожежогасіння Головного управління МНС Росії Олексія Гусєва, прибуло 8 автобусів з дітьми зі Слов’янська.
«Організатори табору нагодували дітей та розселили їх в кімнати. На місці був виставлений бойовий розрахунок (очевидно, йшлося про пожежний розрахунок - УНІАН), працювала психологічна група Головного управління МНС по Севастополю, рятувальники допомогли занести речі дітей», - відрапортував МНСівець.
Він додав, що рятувальниками була встановлена освітлювальна вежа. «У разі необхідності Головне управління МНС по Севастополю готове надати найпосильнішу допомогу дітям», - особливо наголосив головний пожежник міста.