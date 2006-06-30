У Гамбурзі зустрінуться всі три президенти України

Три президенти України - колишні Леонід Кравчук і Леонід Кучма, - а також діючий глава держави Віктор Ющенко, вперше зустрінуться в Гамбурзі. Це відбудеться на матчі збірної країни з командою Італії в 1/4 фіналу ЧС з футболу, який розпочнеться о 22:00 за київським часом. Голова Опікунської ради київського футбольного клубу "Динамо" Леонід Кравчук і Леонід Кучма знаходяться в Німеччині з самого початку світової першості.