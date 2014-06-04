Курсанти Одеської морської академії пройдуть практику на кораблях НАТО

Як розповів начальник факультету, капітан першого рангу Ростислав Шаров, деякі країни НАТО вийшли з ініціативою, щоб курсантів військово-морської академії під час проходження практики залучити на свої надводні кораблі, які дислокуються в Середземному морі. «Керівництво флоту і академії запропонувало це зробити на базі 4 курсу. Таким чином, 4 курс має всі шанси в цьому році проходити практику на кораблях НАТО», - розповів Ростислав Шаров.

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Крім того, він повідомив, що 5 червня троє курсантів факультету ВМС відбувають на навчаннядо Великобританії на півтора року. Це перші курсанти, які відряджені на навчання в країни НАТО.

Як повідомляв УНІАН, в Одесу з анексованого Криму прибули 50 офіцерів та 100 курсантів Академії військово-морських сил ім. П. Нахімова. В даний час Академія військово-морських сил ім. П. Нахімова функціонує у складі Одеської національної морської академії у вигляді факультету ВМС і набирає вдвічі більше курсантів.