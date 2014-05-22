17 курсантів ВМС продовжать навчання у вишах Великої Британії та Франції

Окрім основних предметів навчання майбутні офіцери посилено вивчають англійську мову.

Як розповів виконуючий обов’язки заступника начальника Академії ВМС імені П. С. Нахімова з виховної роботи капітан 2 рангу Аркадій Степаненко, увага вивченню цієї дисципліни приділяється не випадково: за специфікою проходження служби морські офіцери відвідують багато країн світу та пліч-о-пліч з іноземними партнерами беруть участь у спільних Міжнародних військово-морських навчаннях і операціях. Додатковою мотивацією для курсантів є той факт, що дехто з них невдовзі може продовжити навчання у вищих навчальних закладах Європи.

– До Міністерства оборони України надійшли пропозиції від наших партнерів з Великої Британії та Франції. Військові відомства цих держав готові надати свої послуги щодо продовження навчання в їхніх військових вишах наших друго- та третьокурсників, які проходитимуть морську практику на кораблях НАТО, – розповів офіцер.

Планується, що з 1 вересня поточного року і до отримання лейтенантських погонів у Великій Британії на безкоштовній основі навчатимуться десять курсантів, а у Франції – сім.

– Нині триває відбір кандидатів на навчання. Таким правом матимуть можливість скористатися лише ті, хто за підсумками поточного навчального року продемонструють найкращі показники у військовій дисципліні та навчанні, адже проходити військово-морську підготовку за кордоном – це і престижно, і пізнавально, і дуже відповідально, – зазначив капітан 2 рангу Аркадій Степаненко.