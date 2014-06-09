У Миколаєві стався вибух у п'ятиповерховому житловому будинку, є постраждалі

Вибух стався на двох верхніх поверхах першого під'їзду будинку, повідомляє сайт НикВести.

Внаслідок вибуху, який було чути в радіусі кількох кілометрів, повністю знесло конструкцію балкона на п'ятому поверсі, також провалилась покрівля будинку над місцем вибуху і вибило вікна в сусідніх будинках.

З під'їзду, де стався вибух, евакуювали 32 людини. Також є інформація про трьох постраждалих, один з яких - чоловік, якого госпіталізували.

В даний момент на місці працюють МНС-ники, медики, міліція, а також експерти-криміналісти й газовики. Рятувальники проводять так звані "хвилини тиші" для того, щоб визначити, чи є хтось живий під завалами.

Також на місце події прибули губернатор Миколаївської області Микола Романчук, перший заступник мера Миколаєва Юрій Андієнко і голова ГУ ДСНС України в Миколаївській області Максим Грицаєнко.

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На 8 ранку відсутня інформація про місце перебування 3 осіб, які прописані в квартирі №18 на вулиці Молодогвардійська, 28: Валентина Адамівна Кривчик, Сергій Миколайович Кривчик і Альона Владиславівна Кривчик. Рятувальники просять усіх, хто володіє інформацією про їх місце перебування або контактних даних, звертатися в Службу порятунку за номером "101".