У Маріуполі бойовики стріляли один в одного через сварку - ЗМІ

Саме він вбив другого бойовика. Можливо, "Хандер" - це той, хто брав участь у розстрілі начальника міського райвідділку міліції Маріуполя.

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Ця інформація попередня, вона перевіряється, передає ТСН.

Нагадаємо, сьогодні вдень командир спецбатальйону "Донбас" Семен Семенченко заявив про те, що силовики проводять спецоперацію у Маріуполі.

Комбат "Донбасу" спростував інформацію про те, що під Маріуполем лунали вибухи і палав аеропорт та заявив про те, що у місті успішно пройходить спецоперація силовиків.