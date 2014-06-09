У Маріуполі бойовики стріляли один в одного через сварку - ЗМІ
22:36, 09 червня 2014Політика
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В Маріуполі Донецької області минулої ночі посварилися кілька бойовиків. Як стверджують слідчі, один із них – відомий бойовик, снайпер на прізвисько "Хандер".
Саме він вбив другого бойовика. Можливо, "Хандер" - це той, хто брав участь у розстрілі начальника міського райвідділку міліції Маріуполя.
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Ця інформація попередня, вона перевіряється, передає ТСН.
Нагадаємо, сьогодні вдень командир спецбатальйону "Донбас" Семен Семенченко заявив про те, що силовики проводять спецоперацію у Маріуполі.
Комбат "Донбасу" спростував інформацію про те, що під Маріуполем лунали вибухи і палав аеропорт та заявив про те, що у місті успішно пройходить спецоперація силовиків.
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