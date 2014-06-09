У Маріуполі горять аеропорт та військова частина, у місті чутні постріли - очевидці

02:22, 09 червня 2014
Політика
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У Маріуполі цієї ночі в кількох районах міста чути стрілянину та вибухи.

мариуполь аэропорт / myavia.com.ua

Про це 0629 повідомили очевидці.

У місті чутні автоматні черги в районі Лівобережжя і одиночні постріли - в Іллічівському районі.

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Жителі Приморського району також чули постріли.

Як повідомляють місцеві жителі у Twitter, сьогодні вночі в результаті перестрілки загорівся місцевий аеропорт, а також військова частина, розташована поруч з ним, передає ТСН.

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