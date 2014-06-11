Порошенко і Путін планують сьогодні почати переговори щодо газу - Еттінгер

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на російський "Інтерфакс".

"Ми вважаємо, що паралельно до цього переговорного процесу вже сьогодні повинні початися переговори на вищому рівні. Сьогодні президенти обох країн планують почати переговори", - сказав він.

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Еттінгер зазначив, що успіху цих переговорів повинен сприяти протокол, який Єврокомісія підготувала за підсумками зустрічей, що відбулися раніше і кроків, вже здійснених переговорними сторонами.

Єврокомісар висловив думку, що обидві сторони готові йти на поступки, хоча визнав необхідність брати до уваги складну політичну ситуацію, яка загострює справу пошуку компромісу.

Дата наступної зустрічі у форматі Росія - Україна - ЄС, за даними Еттінгера, буде визначена протягом 48 годин.