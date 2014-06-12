Порошенко звільнив радника Турчинова

Про це сказано в указі Президента України, розміщеному на сайті глави держави.

"Звільнити Крулька Івана Івановича з посади радника Президента України", - йдеться в Указі № 515/2014.

Крулька своїм радником призначив в.о. президента України Олександр Турчинов.

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Іван Крулько, 1981 р.н. був депутатом Київської міської ради. 31 березня 2013 року обраний головою Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Батьківщина молода".

15 червня 2013 року, перед об'єднанням Народного Руху України і Української народної партії, склав з себе повноваження голови Молодого Народного Руху і залишив лави НРУ, після чого був обраний членом політради "Батьківщини".