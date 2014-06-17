Росія хоче розколоти УПЦ МП - заява

Про це йдеться у заяві прес-центру Української православної церкви Київського патріархату, повідомляє Релігійно-інформаційна служба України (РІСУ).

Зазначається, що з вірогідних джерел Київської Патріархії стало відомо, що на 19 червня цього року в Києво-Печерській Лаврі на 10:00 ранку в 70 корпусі заплановано проведення засідання Священного Синоду УПЦ МП. Серед іншого планується рішенням Синоду запросити Московського патріарха Кирила приїхати в Україну на церковні урочистості з нагоди Дня Хрещення Русі в кінці липня.

«Візити Московського патріарха до Києва стали звичайними і з 2008 р. відбуваються щорічно. Але цього року святкування Дня Хрещення Русі є лише формальним приводом для здійснення перевороту в керівництві УПЦ (МП)», - зазначається у заяві.

Читайте такожДіячі політичного православ'я готують провокацію у Києві на 22 червня - ЗМІ«Планується, що після оголошення про запрошення для патріарха Кирила відвідати святкові заходи, через пресу будуть запущені заяви, погрози і заклики не допустити приїзду Московського патріарха в Україну. Як діє російська пропаганда для нагнітання істерії - всім відомо. Тому через деякий час буде створена інформаційна картина нібито реальності загрози в Києві життю глави РПЦ. І нібито через цю загрозу життя головні урочисті заходи будуть перенесені з Києва в Херсонес біля Севастополя, як місце особистого хрещення святого князя Володимира», - йдеться у заяві УПЦ КП.

Як зазначають автори документа, кінцева мета цієї схеми - під слушним приводом зібрати єпископат УПЦ (МП) на території, яка юридично є українська, але фактично повністю контролюється російською владою і відповідними спеціальними службами.

«Коли єпископи зберуться в Херсонес нібито тільки на святкування - «раптом», «після братського обговорення» планується оголосити про «бажання єпископату УПЦ МП» провести свій Собор для прийняття рішень про її подальшого життя», - пишуть автори заяви.

Читайте такожПатріарх Кирил закликає «розкольників в Україні повернутися до Церкви»На їхню думку, мета проведення такого «Собору» - оголосити Митрополита Володимира (Сабодана) остаточно недієздатним, надати йому (як це було нещодавно зроблено в Білорусі) титул «почесного Предстоятеля УПЦ» і під контролем Московського патріарха і російських спецслужб «обрати» нового предстоятеля УПЦ (МП) - повністю лояльного Москві. Тих єпископів, які відмовляться брати участь у «Соборі» пізніше змусити визнати його рішення або оголосити розкольниками. Як вважають в УПЦ КП, таким кроком Москва хоче не лише забезпечити собі контроль хоча б над частиною УПЦ (МП), але також нейтралізувати вплив Київської Митрополії, яка зараз не схвалює виступи священиків Московського патріархату на стороні прокремлівських терористів на сході України.

«У зв'язку з чим прес-центр Київської Патріархії вкотре заявляє, що УПЦ Київського Патріархату не заперечує права Московського патріарха приїжджати в Україну, в тому числі на святкування Дня Хрещення Русі. Навпаки, ми завжди підкреслювали, що такі візити тільки сприяють збільшенню кількості прихильників Київського Патріархату, адже проповідувані патріархом Кирилом ідеї «Русского мира» викликають в Україні дедалі більшу огиду.

«Хочемо нагадати, що Хрещення Русі-України відбувалося в Києві, у водах Дніпра. Тому перенесення урочистостей в будь-яке інше місце, особливо в Крим, який контролюється владою Росії, вважаємо неприйнятним. Тому закликаємо єпископат, духовенство та всіх вірних УПЦ (МП) бути пильними і не допустити перевороту в керівництві своєї Церкви, а Українську державу - зупинити спроби кремлівського керівництва втрутитися в українські церковні справи і використовувати УПЦ МП для підтримки агресії проти України», - зазначається у заяві.