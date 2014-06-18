Путін і Порошенко поговорили про припинення вогню на Донбасі

00:13, 18 червня 2014
Політика
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Відбулася телефонна розмова в контексті реалізації мирного плану Президента України, в тому числі і щодо деескалації ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Порошенко, Путин / REUTERS

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Президенти України і Росії обговорили ряд першочергових заходів, які необхідно здійснити для сталого припинення вогню і обговорили максимально ефективні шляхи його моніторингу.

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Президент України Петро Порошенко також закликав президента Росії сприяти у звільненні всіх затриманих журналістів та активістів.

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