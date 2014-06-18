У Маріуполі через бойові дії знеструмлено телецентр - ДТЕК

Енергопостачальна компанія «ДТЕК Донецькобленерго» повідомила про пошкодження трансформаторної підстанції ТП-12 Маріупольських електричних мереж через бойові дії, внаслідок чого знеструмлено телецентр Маріуполя.

«17 червня о 23:30 в результаті військових дій була пошкоджена і знеструмлена трансформаторна підстанція ТП-12 Маріупольських електричних мереж. Без напруги залишився Маріупольський телецентр», - повідомляється на офіційному сайті компанії.

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Згідно з повідомленням, на даний момент персонал «ДТЕК Донецькобленерго» проводить ремонтно-відновлювальні роботи.

«Орієнтовно відновити електропостачання телецентру планується до кінця дня 18 червня», - відзначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, у даний час на сході України відбувається активна фаза антитерористичної операції українських силовиків проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів.