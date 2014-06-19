"Батьківщина" просуває Сенченка на посаду віце-прем'єра - ЗМІ

Як повідомляє ZN.UA, фракція рекомендувала голові уряду погодити призначення депутата від "Батьківщини", тимчасово виконуючого повноваження заступника глави АП Андрія Сенченка на посаду віце-прем'єра.

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До сфери його контролю повинно відноситися врегулювання всього блоку питань, окрім силових, пов'язаних з ситуацією в Криму і на сході країни.

Яценюка просили вирішити питання про призначення Сенченка з колегами по коаліції протягом тижня.