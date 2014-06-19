"Батьківщина" просуває Сенченка на посаду віце-прем'єра - ЗМІ
23:45, 19 червня 2014Політика
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Парламентська фракція "Батьківщина" провели 19 червня засідання за участю прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.
"Батьківщина" просуває Сенченка на посаду віце-прем'єра / УНІАН
Як повідомляє ZN.UA, фракція рекомендувала голові уряду погодити призначення депутата від "Батьківщини", тимчасово виконуючого повноваження заступника глави АП Андрія Сенченка на посаду віце-прем'єра.
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До сфери його контролю повинно відноситися врегулювання всього блоку питань, окрім силових, пов'язаних з ситуацією в Криму і на сході країни.
Яценюка просили вирішити питання про призначення Сенченка з колегами по коаліції протягом тижня.
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