Баррозу: Асоціація України не є панацеєю від усіх проблем
Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу наголошує, що створення асоціації між Україною, Молдовою та Грузією з Євросоюзом лише створює шанс для трансформації цих країн і не є панацеєю від усіх проблем.
Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на слова Баррозу.
Він відзначив, що ці угоди, які планується підписати у п'ятницю, 27 червня, "точно не є готовим рішенням та панацею для розв'язання усіх проблем".
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"Успіх залежатиме від того, чи зможуть ці країни надалі реалізувати реформи, які наблизять їх до Європи у політичному, економічному та культурному аспектах",- сказав Баррозу.
Як повідомляв УНІАН, економічна частина Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що передбачає створення Зони вільної торгівлі, буде підписана 27 червня в Брюсселі за участю президента України Петра Порошенка.
Цього ж дня будуть підписані угоди про асоціацію між Молдовою та ЄС і між Грузією та ЄС.