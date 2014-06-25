Глазьєв назвав Асоціацію Україна-ЄС авантюрою і економічним самогубством

Про це заявив радник президента РФ Володимира Путіна Сергій Глазьєв.

"Навіть при політично стабільних умовах підписання цієї угоди неминуче оберталося різким погіршенням платіжного балансу України і її дефолтом за зовнішніми зобов'язаннями. Саме тому Янукович не став його підписувати. У нинішній ситуації, яка набагато гірша, платіжний баланс України зводиться з дефіцитом вже близько 50 мільярдів доларів в цьому році, а вся обіцяна Заходом допомога становить 35 мільярдів. Підписуючи цю угоду, Україна отримає ще мінус 4 мільярди", - цитує його РИА Новости

Радник Путіна зазначив, що для стабілізації української економіки необхідний російський ринок, збереження і розвиток коопераційних зв'язків.

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"У цьому зв'язку необхідно повернутися до пропозиції президента Росії про розробку спільних програм і торгово-економічної політики Росії, України і ЄС", - вважає він.

На думку Глазьєва, угода про асоціацію України з ЄС "є найбільшою в сучасній історії політичною авантюрою" і нелегітимна.

"Незрозуміло, як європейські лідери можуть так грубо порушувати міжнародне право, підписуючи явно нелегітимну угоду, по-перше, з нелегітимною владою, а по-друге, з порушенням української Конституції. Крім того, як мінімум одна третина країни категорично відмовляється жити в асоціації з Європейським союзом", - вважає він.