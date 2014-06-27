Тігіпко назвав історичним підписання Угоди про асоціацію з ЄС

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«Ми виходимо на новий рівень відносин з ЄС», - підкреслив політик, додавши, що тепер чекає серйозна робота з імплементації положень цього документа.

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«Дуже важливо не впасти в ейфорію від події, а зберегти здоровий глузд: з цього моменту робота по виведенню економіки України на якісно новий рівень тільки починається», - упевнений він.

Сергій Тігіпко також зазначив, що підписання документу не повинно створити перешкоди для взаємовідносин з іншими стратегічними партнерами України. «Дуже важливо не спалити мости зі старими партнерами, відсутність підтримки яких у перехідний період може стати для нашої економіки фатальним», - резюмував він.