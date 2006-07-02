Збройні сили України вже не мають, що продати

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО називає близькою до критичної ситуацію з фінансуванням Збройних сил України .

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Севастополі.

«Ситуація з фінансуванням ЗСУ станом на зараз близька до критичної», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він зазначив, що справдились застереження Міноборони перед затвердженням бюджету, що відомство не зможе самостійно заробити майже 3 млрд. грн.

«Я думаю, що такого відсотку (від загального бюджету відомства) заробити на власне утримання не було в жодній країні світу», - зазначив міністр.

А.ГРИЦЕНКО нагадав, що для повноцінного фінансування оборонне відомство розробило механізм безвідсоткового кредитування Міноборони в разі ненаповнення спеціального фонду.

«Ця робота, на мій погляд, свідомо затримується Мінфіном», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Міністр висловив сподівання, що після затвердження нового уряду Міноборони отримає потрібні кошти у повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, на потреби ЗСУ в цьому році передбачено 8,9 млрд. грн.: 6,9 млрд. грн. відомство отримує із загального фонду бюджету, а ще 2 млрд. грн. необхідно заробити за рахунок продажу надлишкового військового майна.